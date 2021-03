SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Rahm will mit mehr Tests und mehr Öffnungen zurück in die Normalität. „Ähnlich wie Tübingen könnte ich mir Kaiserslautern als Modellstadt für Rheinland Pfalz in den Bereichen Gastronomie und Kultur vorstellen“, sagte er. Baden-Württemberg wolle mit einem Modellprojekt in Tübingen Erfahrungen für das ganze Bundesland sammeln und herausfinden, ob durch den intensiven Einsatz von Schnelltests zusätzliche Öffnungsschritte umsetzbar sind, ohne dass es dadurch einen negativen Effekt auf das Infektionsgeschehen gibt. So werden laut Rahm die Außengastronomie, Kulturbetriebe und Kinos unter Einhaltung der AHA-Regeln geöffnet , jedoch nur für

Menschen, die ein tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis vorweisen können.

Mehr Teststationen müssten her

Für die Ausstellung von Testzertifikaten müssten dann in der Innenstadt Schnellteststationen eingerichtet werden. „Natürlich müssen wir vor dem Hintergrund einer sich möglicherweise aufbauenden dritten Welle alle gebotene Vorsicht walten lassen, aber jetzt sind innovative Ideen gefragt. Und so könnten wir vielleicht einen Weg zu mehr Normalität finden und den Branchen, die seit über einem Jahr besonders vom Lockdown betroffen sind, neue Perspektiven geben.“ Rahm hat sich mit der Bitte, Kaiserslautern zur Modellstadt zu

machen, bereits an die Landesregierung gewandt und um Unterstützung gebeten.