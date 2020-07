Ein 39-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in der Brandenburger Straße verletzt worden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Polizei zufolge war der Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg in Richtung Trippstadter Straße unterwegs. Der Biker prallte gegen die Fahrerseite eines Wagens, der vom Parkplatz eines Baumarktes kam und in die Brandenburger Straße einbiegen wollte. Der Radler stürzte und zog sich eine Platzwunde und mehrere Schürfwunden zu.