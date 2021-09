Wie die Stadt Kaiserslautern am Freitag auf Nachfrage bestätigte, ist es bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen zu Problemen gekommen. Ausgestellte Unterlagen seien nicht bei den Wählerinnen und Wählern angekommen, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. „In diesen Fällen haben wir die Wahlscheine für ungültig erklärt und neue Scheine ausgestellt.“ Um wie viele Unterlagen es sich handelt, lasse sich schwer beziffern, nach einer Auswertung der Stadt gehe man aber von weniger als 100 Fällen aus.

Probleme auch in anderen Städten

Probleme bei der Zustellung der Unterlagen gab es auch in anderen Städten. Bereits am 7. September war bekannt geworden, dass Unterlagen in Koblenz nicht zugestellt wurden. Am Mittwoch räumte die Stadt Pirmasens Schwierigkeiten ein. Dort hatte die Stadt die Zustellung zunächst wie üblich einem privaten Zusteller anvertraut, der dann aus Krankheitsgründen an die Post abgeben musste – bei der es dann offenbar nicht lief.