Großer Jubel bei den Kaiserslautern Pikes nach dem letzten Saisonspiel. Mit 20:10 (7:10) haben sie sich im Play-off-Finale der Oberliga bei den Kassel Titans durchgesetzt und sich damit die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga gesichert. Ein großer Erfolg auch für Kai Lehmann in seiner ersten Saison als Head-Coach der Lauterer.

Die Kaiserslautern Pikes haben sich in diesem mit Spannung erwarteten Aufstiegsduell durchgesetzt, weil sie in Kassel in der entscheidenden Phase effektiver und mutiger agierten als die Titans und