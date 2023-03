Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dem abschließenden Saisonspiel der Kaiserslautern Pikes in der Football Regionalliga Mitte wurde während der Saison völlig die Schärfe genommen. Eigentlich war geplant, dass die beiden besten Teams der Liga um den Aufstieg in die zweitklassige GFL 2 spielen dürfen. Doch der Verband entschied sich um, wie so oft in den vergangenen Jahren.

So nimmt nur der Meister, die Montabaur Fighting Farmers, an der Aufstiegsrunde teil, die am kommenden Wochenende für die Farmers mit den Spielen gegen Regensburg Phoenix und die Pforzheim