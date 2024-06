Mit nur einem Saisonsieg nach vier Spielen gehören die Kaiserslautern Pikes in der Football-Regionalliga Mitte zu einem dicht gestaffelten Feld in der zweiten Tabellenhälfte. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen die „Hechte“ im Schulzentrum Süd auf den Tabellenzweiten, die Rüsselsheim Crusaders.

Trotz eines engen Spiels mussten sich die Pikes am vergangenen Wochenende den Mainz Golden Eagles mit 13:20 (7:7/0:7/6:0/0:6) geschlagen geben. Bis zum letzten Viertel waren die Barbarossastädter