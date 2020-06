Die Pfalzgalerie Kaiserslautern beteiligt sich am Samstag, 27. Juni, von 18 bis 20.30 Uhr, an der Kurzen Nacht der Kultur mit einer Open-Air-Lesung und mit Tanz in Kooperation mit dem Pfalztheater. Daneben soll es 15-minütige Backstage-Führungen geben.

Zunächst setzt Pfalztheater-Schauspielerin Hannelore Bähr das Kinderbuch „Streik der Farben“ von Drew Daywalt in Szene. Daneben wollen Davide Degano und weitere Mitglieder der Pfalztheater-Tanzcompagnie dem kühl-funktionalen Hintereingang des Museums eine neue Atmosphäre verleihen. Doch auch im Inneren wartet ein Programm auf die Besucher: So gibt es Backstage-Führungen der Dreifach-Ausstellung „de natura“, die erst kommenden Dienstag eröffnet wird. Dabei haben Kunstfreunde exklusiv und vorab die Gelegenheit, Hintergründe zu den Werken und der Ausstellungskonzeption kennenzulernen, verspricht das Museumsteam. Auch auf die Arbeiten von Julia Steiner, die etwa das Foyer derzeit prominent gestalten, soll dabei eingegangen werden.

Abschluss mit Tanz

Um 18 Uhr startet die Führungsreihe, die erste Einblicke mit den Kuratoren bietet: Jacqueline Rhein stellt das Bildmotiv „Licht“ bei Peter Lang (geboren 1965 in Holzkirchen) vor. Um 18.15 Uhr beginnt dann die Lesung für Kinder mit Hannelore Bähr. Um 18.30 Uhr folgt eine Führung zur Landschaftsfotografie von Bernard Descamps (1947 in Paris geboren) mit Sören Fischer. Um 19 Uhr stellt Svenja Kriebel die Natur bei Julia Steiner als Wechselspiel von Leben und Tod vor. Videokunst von Melanie Wiora (1969 in Waiblingen geboren) steht um 19.30 Uhr mit Jacqueline Rhein auf dem Plan. Museumsdirektorin Britta E. Buhlmann führt um 20 Uhr durch die Steiner-Ausstellung „Am Saum des Raumes“. „Forgotten notion“ heißt es um 20.30 Uhr im Hinterhof des Museums, wenn die Tanzgruppe des Pfalztheaters den Abschluss der Nacht im Museum gestaltet und dabei den wenig beachteten Raum choreographisch beleben will.

Info