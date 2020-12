Peter Ott von der Bürgerinitiative „Stadt für alle“ meldete sich am Lesertelefon. Er kritisierte, dass die Brabanter Silberlinde nicht an der selben Stelle vor der Adler-Apotheke gepflanzt worden ist, an der die nicht mehr zu rettende Platane stand.

Ott beklagte, dass der Baumstandort wesentlich weiter zur Adler-Apotheke hin verlegt worden ist. Er kritisierte, dass der Baum aus seiner städtebaulich exponierten Lage damit an den Rand gerückt wurde. Wir fragten die Stadtbildpflege Kaiserslautern, die für die Baumpflanzung zuständig war. Sandra Zehnle, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, erklärte, dass der Grund für die Verlegung des Baumstandorts eine Leitung in der Erde war.

Vor Beginn der Bauarbeiten seien Leitungspläne eingeholt worden, um festzustellen, ob die neue Linde am alten Standplatz gepflanzt werden könne. Nach den Plänen hätten in diesem Bereich keine Leitungen gelegen. Beim Ausheben sei dann aber festgestellt worden, so die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, dass direkt am alten Standort eine Telekom-Hauptleitung verlaufe, die eine Neupflanzung an dieser Stelle unmöglich gemacht habe. Der Baum habe kurzfristig um etwa zwei Meter Richtung Adler-Apotheke versetzt werden müssen.

Weitere Themen im Lesertelefon waren die Baustelle in der Brandenburger Straße und der Appell einer Reiterin.