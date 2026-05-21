Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Schönheit, ein halbes Jahrhundert selbstständig: Ursula Kaiser feiert mit ihrem Kosmetikinstitut in Kaiserslautern ein seltenes Jubiläum.

Dass sie sich um Haut besonders kümmert, das wurde Ursula Kaiser quasi in die Wiege gelegt, denn ihre Mutter habe ihr als Kind schon immer gesagt: „Du hast nur eine Haut, pflege sie.“ Auch dass die Mama, die aus Berlin stammte, nie ohne Lippenstift aus dem Haus gegangen sei, hat sicherlich den Weg geebnet.

Dabei hat Kaiser, deren Familie in Kreimbach-Kaulbach lebte, nach dem Abitur am Burggymnasium in Kaiserslautern erst einmal Textilchemie-Laborantin in der Kammgarn-Spinnerei gelernt. Vom ersten selbst verdienten Geld habe sie sich einen Besuch bei der Kosmetikerin geleistet. Und die habe rasch erkannt: „Das wäre doch auch ein Beruf für dich.“ So kam es, dass Ursula Kaiser nach dem Niedergang der Kammgarn die Kosmetikschule in Mannheim besuchte. Und direkt nach dem Abschluss den Sprung in die Selbstständigkeit wagte.

Was die Nachbarin nicht wissen durfte ...

Dabei hat die heute 73-Jährige immer das Kosmetikstudio in ihren Privaträumen betrieben, ist mittlerweile am vierten Standort in der Danziger Straße. „Ich wollte keinen Laden, denn dann hätte ich Angestellte gebraucht“, erläutert sie.

Das Geschäft fing klein an, die erste Kundin ist noch heute bei ihr in Behandlung und wird demnächst 80 Jahre alt. Und die älteste Kundin zählt stolze 90 Jahre. Nicht nur über Mundpropaganda hat Ursula Kaiser sich einen Kundenstamm aufgebaut. Anfangs gab sie auch Kurse für die Kreisvolkshochschule, vermittelte an fünf Abenden Theorie und Praxis, demonstrierte praktische Anwendungen und das richtige Schminken. Bei den Landfrauen gab sie ebenfalls Kurse – und erinnert sich daran, dass damals noch die Nachbarinnen nicht wissen duften, wenn die Frauen zur Kosmetikerin gingen.

Kosmetik hat sich weiterentwickelt

Richtig stolz ist Kaiser auf ihre Stammkundschaft. Manchmal kommt schon die zweite oder dritte Generation einer Familie zu ihr. In der Regel behandelt sie nur Frauen, Ausnahmen macht sie bei Söhnen und Männern ihrer Kundinnen. „Ein Kunde, der mit 15 wegen Akne-Problemen zu mir kam, lebt heute im Ausland und kommt noch jedes Jahr einmal zur Behandlung, wenn er in der Heimat zu Besuch ist“, erzählt sie. Einmal besuchte sie eine betagte Kundin im Krankenhaus und schminkte diese für ihren Geburtstag – zwischen Kundin und Kosmetikerin gebe es eben ein Vertrauensverhältnis. Wer bei ihr auf den Behandlungsstuhl liegt, der vertraue ihr so manches an und sei sicher, dass es bei ihr gut aufgehoben sei. „Ich weiß vieles, was die Ehemänner nicht wissen“, verrät die 73-Jährige.

In den vergangenen 50 Jahren hat sich auch die Kosmetik weiterentwickelt. Ursula Kaiser schaut sich alles an, was neu auf den Markt kommt – auch an Geräten, die beworben werden. Manche Frauen wollten jeden Hype mitmachen, deswegen probiere sie die neuen Geräte aus und bewerte sie. Sie weiß aber auch: Berührungen und Zeit sind am wichtigsten. Und so nimmt sie sich für eine Behandlung zwei Stunden Zeit, damit sich die Kundinnen entspannen können. „Für mich ist das schönste Kompliment, wenn sie bei der Gesichtsmassage unter meinen Händen einschlafen“, betont die Kosmetikerin.

„Lippenstift bleibt der Hingucker“

Stets hat Ursula Kaiser sich weitergebildet, zum Beispiel 1990 eine Ausbildung in Farb- und Stilberatung gemacht. Dieser große Trend von damals werde heute aber nur noch selten nachgefragt. Auch beim Thema Schminken hat sie in einem halben Jahrhundert viele Trends kommen und gehen gesehen: von ganz dezent über bunt und knallig bis zum natürlichen Aussehen, das heute gefragt sei. Überzeugt ist sie: „Lippenstift bleibt immer der Hingucker – und ein Hauch von Rouge muss auch sein.“

Mit der Arbeit aufzuhören, das kommt Ursula Kaiser auch mit 73 Jahren nicht in den Sinn. „Arbeit ist für mich auch Horizonterweiterung. Ich erfahre viel und weiß alles, was in der Stadt vorgeht“, schildert sie. Sie gebe den Kundinnen etwas, und diese würden ihr etwas zurückgeben – „das hält jung“. Deswegen will sie weitermachen, solange es die Gesundheit zulässt und die Kundinnen kommen. Sorgen braucht sich Kaiser deswegen keine zu machen, denn immer noch kommen neue hinzu. Es sind Frauen, die keinen hypermodernen Salon brauchen, aber ihre Erfahrung zu schätzen wissen und die Tatsache, dass sie auch mal am Abend oder Sonntagmorgen eine Behandlung macht.