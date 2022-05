Gut 650 Radler, die in Kaiserslautern wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Hochschule besuchen haben sich bis zum vergangenen Wochenende bereits in 85 Teams für die Aktion „Stadtradeln“ registriert. Beeindruckend. Am Dienstag geht’s los.

Der fast taubengroße, überwiegend graubefiederte Vogel mit graubraunen Querbändern an der Bauchseite ähnelt im Flug dem Sperber. Er kommt in Nordafrika vor und ist in Eurasien von Portugal und Irland bis nach Japan und Kamtschatka verbreitet. Die europäischen Populationen überwintern in Afrika südlich des Äquators: Die Rede ist vom Kuckuck, er kommt auch im Kreis Kaiserslautern vor.

Am Rande der Aufstiegsfeier in der Innenstadt sind am Mittwochabend Mitarbeiter eines Rettungsdienstes durch einen Böllerwurf in der Münchstraße verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf die Verantwortlichen.

Der Schützenverein Steinwenden-Weltersbach will in allen Sparten des Schießsports attraktiv bleiben. Nachdem er im vergangenen Jahr rund 13.000 Euro in seinen Sommerbiathlonstand investiert hat, nimmt er jetzt noch einmal etwa 100.000 Euro in die Hand. Saniert wird jetzt die Luftgewehrhalle. Diese soll vollelektronische Schießstände bekommen und auch eine Fläche für Kraft-, Konditions- und Beweglichkeitstraining bieten.

Mit dem Pariser Jazz- und Chanson-Star Lou Tavano erlebte die 40. Ausgabe der „Nuit de la Chanson“ am Samstagabend einen weiteren Höhepunkt. Begleitet wurde dieses Juwel von dem Pianisten Alexey Asantcheeff.