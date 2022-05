Seit November 2021 ist in der Pfalz der Ärztliche Bereitschaftsdienst komplett umstrukturiert. Wer außerhalb der Sprechstunden akute gesundheitliche Probleme hat, muss sich für weitere Hilfe an die Rufnummer 116 117 wenden. Die Reform hat Vorteile – aber auch Nachteile.

In unserer Hotel-Serie „Zimmer frei“ geht’s in der aktuellen Folge um das Hotel Barth, das in Nähe der Hochschule Kaiserslautern, der Gartenschau und des Japanischen Gartens zu finden ist. Am Ende der Mühlstraße, dort, wo einst der „Lautertaler Hof“ eine beliebte Anlaufstelle für Lauterer gewesen ist, klassifiziert eine Tafel an der Außenwand das Hotel Barth als ein Drei-Sterne-Haus Superior.

Zwei Blaulicht-Meldungen des Tages:

Ein Auto hat sich am frühen Donnerstagmorgen in der Pirmasenser Straße überschlagen. Die alkoholisierte Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Dank mehrerer Zeugenhinweise ist die Polizei Jugendlichen auf die Spur gekommen, die am Mittwoch einen Gegenstand vom Dach der Mall in die Burgstraße hinunter warfen. Es handelte sich um einen Feuerlöscher, der auf dem Gehweg einschlug.

Viele Menschen, die sich während der Pandemie Hund oder Katze zugelegt haben, sind inzwischen von ihrem Vierbeiner nur noch genervt. Als Folge werden die Tierschutzorganisationen im Landkreis mit Anfragen von Haltern bombardiert, weil diese ihre Tiere vor dem Urlaub loswerden wollen. Für immer.