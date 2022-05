Fanfest auf dem Stiftsplatz: Die Mannschaft der Roten Teufel feierte am Mittwochabend auf einer Bühne gemeinsam mit den Fans den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die Zweite Fußball-Bundesliga. Dabei wurde viel gejubelt, viel gesungen, aber auch Dankeschön gesagt. Mit dabei war am Ende auch ein echter Musikstar.

Rund 20.000 Menschen waren für die Feierlichkeiten in der Stadt. Die Polizei zieht eine weitgehend positive Bilanz.

Die RHEINPFALZ hat sich umgehört, was Ex-FCK-Profis, Politiker und Prominente der Stadtgesellschaft zum Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern sagen.

„Achten Sie beim Besuch der Mai-Kerwe auf Ihre Wertsachen“, rät Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Auf dem Gelände seien Langfinger unterwegs. Auf was man achten sollte und wie es weitergeht, wenn Diebe zugeschlagen haben.

Bei dem Versuch, ein Unglück zu verhindern, hat ein Mann aus dem Landkreis in Enkenbach-Alsenborn einen Unfall verursacht.

In 518 Fällen hat ein einstiger Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Weilerbach Geld veruntreut. Dafür wurde er vom Amtsgericht verurteilt. Vor dem Koblenzer Oberverwaltungsgericht ging es nun um seine Pension.