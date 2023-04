Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaiserslautern sollte eine von drei Städten in Rheinland-Pfalz mit Familiengrundschulzentren werden. Mit dem Pilotprojekt sollen Eltern mit den Schulen stärker vernetzt werden und so vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien bessere Chancen bekommen. Aus finanziellen Gründen wurde das Projekt nun gekippt.

In Gelsenkirchen entstand 2014 das erste Familiengrundschulzentrum, inzwischen läuft das Projekt in Nordrhein-Westfalen an rund 160 Schulen. Das Modell wird von der dortigen Landesregierung finanziert,