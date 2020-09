Die Polizei berichtet von einem weiteren Katalysator-Diebstahl im Stadtgebiet. Dieses Mal hatten es die Diebe auf das Bauteil eines VW Polos abgesehen.

Der Wagen parkte laut Polizei in der Leibnizstraße auf dem Betzenberg. „Fachmännisch machten sich Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen und montierten den Katalysator ab“, so das Urteil der Polizei, die den Schaden auf mindestens 500 Euro schätzt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.