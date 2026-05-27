Er hatte Angebote für Hamburg und Wien, entschied sich aber für Kaiserslautern: Dem emeritierten Professor Dieter Rombach haben es vor allem die Menschen in der Pfalz angetan.

Auch den Ruhestand verbringen der Mathematiker und Informatiker und seine Frau in Kaiserslautern und genießen es sehr, schwärmen von ihrer Wohnung mit Blick über die gesamte Stadt. Dieter Rombach stammt aus Freiburg, seit 1979 wohnt er in Kaiserslautern, war zwischendurch für zehn Jahre beruflich in den USA. „Zuerst kam ich eher ungewollt nach Kaiserslautern, 1992 kam ich dann freiwillig zurück“, erzählt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Hier habe er sich mit der Gründung des Fraunhofer-Instituts seinen Lebenstraum verwirklichen können: die enge Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft.

„In Kaiserslautern ist die Lebensqualität sehr hoch“, betont Rombach. Als Erstes nennt er den Pfälzer Wald – „die schönsten Abende verbringen wir auf dem Bremerhof“. Aber auch das kulturelle Angebot sei hervorragend. Außer dem Theater und der Kammgarn erwähnt er auch den Salon Schmitt, Jazz im „Luther“ oder die Volkspark-Konzerte. „An manchem Wochenende können wir gar nicht alles wahrnehmen.“ Für den Naturwissenschaftler ist es aber auch wichtig, dass es eine große Auswahl an Schulen und Bildungseinrichtungen gibt. Und er schwärmt vom Essen – beispielsweise im Twenty one, aber auch im Firenze.

Verkehrstechnisch im Herzen Europas

Vor allem aber die Offenheit der Menschen hat es ihm angetan. Das Ehepaar hat sich einen sehr großen Freundeskreis aufgebaut. Rombach schätzt auch die kurzen Verbindungswege: Man sei schnell in Kontakt, um Entscheidungen zu treffen.

„Kaiserslautern ist unsere Homebase, wie man heute so schön sagt“, berichtet der 72-Jährige. In nur einer Stunde sei viel zu erreichen – auch der Flughafen in Frankfurt. Verkehrstechnisch liege Kaiserslautern im Zentrum Europas. „Das Einzige, was mir fehlt, ist am Wasser zu leben“, scherzt Rombach.

Viel wird geklagt über den Rückgang an Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Rombach meint dazu: „Natürlich machen Geschäfte zu, aber das ist die Entwicklung der Zeit.“ Schließlich kauften immer mehr Leute im Internet ein. Trotzdem gebe es in Kaiserslautern noch eine bessere Ausstattung als in vergleichbaren Städten.

Rombach: „Anpacken statt meckern“

Für seine Wahlheimat wünscht sich der Professor im Unruhestand mehr Optimismus. Statt zu jammern sollten sich mehr Menschen ehrenamtlich engagieren, schlägt er vor. Er finde große Befriedigung in seinem ehrenamtlichen Tun, beispielsweise beim Zukunftscoaching junger Leute. Rombach sagt: „Jeder kann etwas beitragen. Wenn es einem gutgeht, sollte man auch etwas zurückgeben. Anpacken statt meckern.“

Ihn erstaunt es immer wieder, wie viele Menschen – beispielsweise an der Uni – zufällig nach Kaiserslautern gekommen und dann geblieben sind. Er ist überzeugt: Die wichtigste Entscheidung der vergangenen Jahrzehnte sei es gewesen, die Universität nach Kaiserslautern zu bringen. Hier habe man viel auf den Weg gebracht, die Wissenschaftslandschaft biete großes Potenzial für Entwicklung und Zukunftsgestaltung. Der emeritierte Professor betont, die Lauterer könnten ruhig stolz sein auf ihre Universität und das, was dort geleistet werde. „Aber dafür muss man es auch verstehen.“ Deswegen habe man lange darüber diskutiert, die Wissenschaft in die Stadt zu bringen. Mit dem 42 in der Eisenbahnstraße sei es schlussendlich gelungen – „und es läuft sehr gut“. Vor allem verweist er auf die regelmäßigen Vorträge, in denen Wissenschaftler Laien komplexe Zusammenhänge erklärten. Vernetzung sei immens wichtig – und das gelinge in der Pfalz sehr gut.

Die Serie

Es wird viel gemeckert in und über Kaiserslautern. So manche Kritik ist berechtigt. Doch es gibt auch viel Schönes in der Stadt. Wir haben Kaiserslauterer – sowohl hier Geborene als auch Zugezogene – gefragt, was sie klasse finden in KL.

