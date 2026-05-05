„Wer sagt, in Kaiserslautern ist nichts los, der geht nur nicht vor die Tür.“ Ursula Kaiser ist begeistert vom kulturellen Angebot in der Stadt.

Egal ob allein oder mit Freunden – sie ist gerne und viel unterwegs. Als Fahrschülerin ist Ursula Kaiser aus dem Lautertal täglich ins Burggymnasium gependelt, seit ihrem 19. Lebensjahr wohnt sie in der Stadt. Sie sagt aus vollem Herzen: „Kulturell haben wir ein Mords-Angebot.“ Sie nennt nicht nur Fruchthalle, Pfalztheater und Kammgarn, sondern auch all die gemütlichen Veranstaltungsorte – beispielsweise am Gelterswoog, Vogelwoog und Blechhammer, wo man schön sitzen und genießen könne. Auch die vielen Vereine trügen mit außergewöhnlichen Veranstaltungen zum abwechslungsreichen Angebot bei.

Stolz erzählt sie, dass sie einmal auf dem Wochenmarkt ein Paar aus Stuttgart getroffen habe, das eigens wegen einer Veranstaltung in der Kammgarn angereist war. Die beiden hätten nicht nur die aufgeschlossene Art der Pfälzer, sondern auch den Markt und den japanischen Garten in den höchsten Tönen gelobt. „Unten fließt der Verkehr vorbei und oben ist himmlische Ruhe – ein echtes Kleinod.“

„Der harte Kern ist eigentlich ein Dorf“

Was Kaiser als Single besonders schätzt: „Der harte Kern ist eigentlich ein Dorf. Wenn du in die Stadt gehst, triffst du immer Bekannte.“ Wer wolle, könne praktisch jeden Abend Live-Musik oder Kultur genießen – und das zu bezahlbaren Preisen. Als Beispiel nennt die 73-Jährige den Theater-Mittwoch des Pfalztheaters, an dem Erwachsene elf Euro für die Karte bezahlen. Da würden in anderen Städten viel höhere Preise verlangt, weiß sie. Auch die vielen Freiluft-Veranstaltungen in der Innenstadt haben es ihr angetan – egal ob im Sommer oder während des Weihnachtsmarkts.

„In Kaiserslautern ist man schnell im Wald und schnell in der Stadt“, nennt Kaiser einen weiteren Vorteil. Das Motto des Jubiläumsjahrs „Kurze Wege, lange Geschichte“ treffe voll und ganz zu. So war es für sie selbstverständlich, gemeinsam mit Freunden am Jubiläums-Stadtrundgang teilzunehmen und viel Neues über die Geschichte Kaiserslauterns zu erfahren.

Die Serie

Es wird viel gemeckert in und über Kaiserslautern. So manche Kritik ist berechtigt. Doch es gibt auch viel Schönes in der Stadt. Wir haben Kaiserslauterer – sowohl hier Geborene als auch Zugezogene – gefragt, was sie klasse finden in KL.