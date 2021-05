386 Kilometer ist das Straßennetz Kaiserslauterns lang, und jedes Jahr fließen mehrere Millionen Euro in den Erhalt des Status quo der Straßen. Diese müssen nach Ansicht der Stadtverwaltung tatsächlich aufwendig in Schuss gehalten werden, seien aber nicht schlechter als die Verkehrswege anderer, vergleichbarer Kommunen.

Am RHEINPFALZ-Lesertelefon hatte ein Anrufer den Zustand des Straßennetzes im Stadtgebiet kritisiert. „Der Zustand ist miserabel, da muss man beim Befahren an einigen Stellen sogar Schäden am Auto befürchten“, so der Leser, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen wollte.

Laut Stadtverwaltung stehen „circa 40 Prozent unseres Straßennetzes“ unter „intensiver Beobachtung“. Heißt: Der Zustand der Straßen ist so schlecht, dass geprüft wird, ob demnächst gebaut wird oder ob der Verkehr vielleicht erst einmal etwas heruntergebremst wird. Allerdings fließen jedes Jahr mehrere Millionen Euro in das Straßennetz. Laut Stadtverwaltung wurden in den Jahren 2012 bis 2019 rund acht Millionen Euro pro Jahr in den Straßenbau investiert, sechs Millionen flossen in grundlegende Erneuerungen und Neubauten, rund zwei Millionen Euro in Reparaturen.

Ein 2018 in Auftrag gegebenes Gutachten hat der Stadt nach eigenen Angaben gezeigt, dass mindestens sieben Millionen Euro pro Jahr in die Hand genommen werden müssen, um den Zustand des Netzes auf dem Stand des Jahres 2018 zu halten. Mittelfristige Verbesserungen des Straßenzustandes sind demnach nicht für unter zehn Millionen Euro für den Straßenbau pro Jahr zu erreichen, teilte Stadtpressesprecherin Nadin Robarge mit.

2021 stehen auf dem Bauprogramm der Stadt beispielsweise die Bremerstraße, die Straßen Kirchdell (Hohenecken) und In der Au/Geiersberg (Dansenberg). Im kommenden Jahr sollen dann etwa Baumstraße, Beethovenstraße, Brahmstraße, Tulpenstraße und die Fruchthallstraße saniert werden.