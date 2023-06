Der Dartpokal des Deutschen Dartverbandes hat für den Dartverein Kaiserslautern eine besondere Bedeutung.

So auch in diesem Jahr als Abschluss der Saison. Im Endspiel unterlag das Team um Mannschaftsführer Ralf Schehrer den Captains aus Berlin mit 3:7. Mit dem gleichen Ergebnis gewann zuvor die Mannschaft aus der Barbarossastadt das Halbfinale gegen das Dartteam Pusdorfer Ratten.

Bereits in den Gruppenspielen spielten die Vertreter aus Rheinland-Pfalz groß auf und gewannen gegen den Dartclub Wolfsölden mit 10:2 und mit dem gleichen Ergebnis gegen die Husaren-Darter. Damit war der Gruppensieg perfekt und der Einzug ins Halbfinale. „Alle Spieler haben ihre Leistungen abgerufen und sich sicher in das Endspiel gekämpft. Ich in stolz auf die Gruppe, welche in diesem bundesweiten Pokalwettbewerb Platz zwei belegte“, resümierte Mannschaftsführer Ralf Schehrer nach Ende der Begegnung.

Es ist nun bereits der siebte zweite Platz für den Dartverein Kaiserslautern in diesem Wettbewerb. Dreimal konnte die Mannschaft aus der Barbarossastadt in den Jahren 2005, 2015 und 2018 den Pokal gewinnen. „Wir sind uns sicher, im nächsten Jahr erneut nach dem Pokal zu greifen“, versprach Schehrer.