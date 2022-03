Zum Frühlingsmarkt „Lautern blüht auf“ am Samstag, 2. und 3. April, gibt es eine besondere Gutscheinaktion: Am Stand von „KeepLocal“ in der Fackelstraße ist der eigens für Kaiserslautern aufgelegte Gutschein in Höhe von 25 Euro Gutschein für nur 20 Euro zu haben.

Das Prinzip des vom Citymanagement initiierten „KeepLocal“-Stadt-Gutscheins: Die Gutscheinkarte in Höhe von zehn bis maximal 250 Euro ist in allen teilnehmenden Geschäften zu erwerben und einlösbar – digital wie analog.

KeepLocal vertreibt die Gutscheine zudem in den großen Gutscheinständern in Tankstellen, Drogerie- und Supermärkten. Wer will, kann sich die KeepLocal-Kunden-App installieren, Gutscheine darauf übertragen und somit immer dabei haben. Das Verschenken von Gutscheinen funktioniert ebenfalls digital über die App oder über den Gutscheinshop auf der Internetseite kaufen.keeplocal.de. Und natürlich ganz klassisch analog in Kartenform.

Eine Übersicht über die teilnehmenden Unternehmen und viele weitere Infos findet man auf den Internetseiten des Citymanagements auf citymanagement-kaiserslautern.de.