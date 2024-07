Die Gasfabrik Kaiserslautern wurde im Jahr 1888 auf einem Gelände bei der Pirmasenser Straße, einem Abschnitt der heutigen Brandenburger, auf der Ostseite des Bahndamms errichtet. Heute steht dort das SWK-Energieberatungszentrum.

Das erste Gaswerk aus dem Jahr 1858 stand in der Stadtweiherstraße – bei der heutigen Bismarckstraße im Bereich des Kundenservice-Centers der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK). Das private Foto der Gasfabrik aus dem Jahr 1935 zeigt einen Teil des Betriebsgeländes. Das aktuelle Foto wurde – mit der heute möglichen Perspektive – in etwa vom gleichen Standort aus aufgenommen.

Eine Kommission des ehemaligen Kaiserslauterer Gewerbevereins bildete 1858 das Gründungskomitee einer „Gasbeleuchtungsanstalt“. Vor allem der Industrie ging es um eine bessere Beleuchtung. Am Anfang war das Gaslicht, dann kamen die Gasmotoren der Industrie, dann Gaskochherde und Gasheizungen für die Haushalte. Die ersten Gasmotoren kamen in den Kaiserslauterer Industrie- und Gewerbebetrieben ab etwa 1860 zum Einsatz. Im Jahr 1892 wurden in der Stadt 58 Gasmotoren betrieben, besagt die Industriegeschichte. Beispielsweise Möbelfabriken, Schlossereien, Blechwarenfabriken und Schmiedebetriebe arbeiteten mit Motoren mit ein bis vier Pferdestärken.

Im Zweiten Weltkrieg zerstört

Die zur Gasproduktion erforderliche Kohle wurde direkt vom Bahndamm – rechts im Bild aus dem Jahr 1935 – auf Halde gekippt und kam dann zur Verarbeitung. Das produzierte Gas wurde in zwei Gaskesseln – links außerhalb des Fotos – gespeichert und gelangte von dort über Druckleitungen in das Gasnetz der Stadt. Bei den Bombardements am 25. und am 28. Dezember 1944 wurden die Anlagen völlig zerstört. Die Produktionsstätte wurde nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut. Die Gasanstalt bezog ab Juni 1945 Ferngas aus dem damaligen Saarland, das in zwei neuen Kesseln gespeichert wurde. Seit dem 5. Mai 1970 gibt es in Kaiserslautern Erdgas. Die Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG hat in ihrem Netzgebiet derzeit mehr als 29.500 Erdgas-Hausanschlüsse mit 45.000 Gaszählern, teilt sie mit. Das aktuelle Erdgasnetz umfasst rund 1055 Kilometer.