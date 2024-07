Uralt, gleichzeitig topaktuell: Einst war Kaiserslautern eine Industriestadt, mittlerweile ist sie mehr und mehr zu einer Wissenschaftsstadt geworden. Wie dem auch sei: Die Stadt ist voller Überraschungen, denen wir in den Sommerferien nachgehen werden. Ab Montag, 15. Juli.

Die Industriestadt Kaiserslautern des 19. und des 20. Jahrhunderts hat sich in den vergangenen Jahrzehnten, trotz immer noch erfolgreicher Mittelbetriebe und Großindustrie mit internationalen Verbindungen, mehr und mehr zu einer Stadt der Wissenschaft entwickelt. Lautern präsentiert sich auch als beliebte Einkaufsstadt und als Kulturzentrum. Die kolorierte Ansichtskarte aus den 1930er Jahren, die diesen Text bebildert, wurde von der etwas höher gelegenen Goetheschule aus aufgenommen. Im Vordergrund ist das damalige Städtische Krankenhaus, das heutige Westpfalz-Klinikum, abgebildet. Der rechte der beiden Bauten ist der sogenannte Franzosenbau, ein Gebäude das nach dem Ersten Weltkrieg von der französischen Besatzung beschlagnahmt wurde – daher der immer noch gebräuchliche Name.

Stöbern in Archiven, Akten und Fotoalben

Kaiserslautern ist voller Überraschungen, denen wir in einer kleinen Serie während der Sommerferien auf die Spur kommen wollen. Wir werden Besonderheiten, Merkwürdigkeiten und Geheimnisse entdecken, wenn wir durch die Stadt spazieren, in der heute die Angehörigen von rund 140 Nationen leben, Studierende und Gäste auf Zeit sowie Menschen mit ausländischen Wurzeln, die in Lautern eine Heimat gefunden haben.

Wir tippen auf die Computer-Tastatur und öffnen Archivdateien. Wir blättern in verstaubten Aktenstücken und in Alben mit vergilbten Fotos. In loser Folge lassen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den Ferienwochen an unseren Entdeckungen teilhaben. Sie alle erzählen etwas über die Menschen und die Geschichte dieser Stadt und über die erfolgreiche Stadtentwicklung, die Kaiserslautern vorangetrieben hat. Wir wollen uns nicht nur mit alten Gebäuden, Häusern und Straßen befassen und aktuelle Fotos gegenüberstellen. In unserer Serie werden wir uns auch mit Lauterer Ereignissen, Situationen und Gepflogenheiten beschäftigen.

Lautern – etwas amerikanisch und urpfälzisch

Weil die Stadt im ehemaligen Grenzland seit dem 16. Jahrhundert mehrmals von den Franzosen besetzt war, existieren heute im Lauterer Dialekt beispielsweise noch das „Trottoir“ und das „Portemonnaie“, und im Westpfalz-Klinikum gibt es den bereits erwähnten „Franzosenbau“. Das „Okay“ und die Ost-West-Achse kamen erst in den 1950er Jahren dazu. Lautern ist heute ein bisschen amerikanisch, aber urpfälzisch. Lautern ist vielfältig, war zerstört, wurde wieder aufgebaut, saniert, umgebaut und hat sich schließlich auf die umliegenden Hügel ausgedehnt.

Wir lassen uns überraschen von dieser Stadt: Warum sollte das 23er Denkmal auf den Stiftsplatz gestellt werden? Warum jubelten dort tausende Menschen? Warum wurde eine Schule in ein Lazarett umfunktioniert? Gab es in Lautern einen „Soldatenbrunnen“? Was hatte Karlsruher Keramikkunst mit Kaiserslautern zu tun? Warum sollte der Hauptbahnhof bei der Fruchthalle gebaut werden?

In unserem ersten Beitrag – der am Montag erscheinen wird – kommen wir mit der Eisenbahn am Hauptbahnhof an und gehen einen staubigen Weg hinunter in die fast einen Kilometer entfernte Stadt. Forderte doch der leitende Ingenieur des Bahnbaus, Paul Camille Denis, am 28. Juni 1845 in einem Schreiben an das Landkommissariat, „statt des zum künftigen Bahnhof führenden Feldweges“ eine „bequeme und schöne Straße“ zu bauen. Nichts tat sich. Am 5. September 1848 stand im damaligen Kaiserslauterer Wochenblatt: „Die chaussierten Wege nach dem Hauptbahnhof befinden sich im übelsten Zustand. Das können die Stadträte unmöglich auf sich beruhen lassen.“ Klopfen wir den Staub ab und gehen in die Stadt!