Die Münchstraße ist ihrem Namen nach eine der ältesten Straßen der Stadt. Sie wurde bereits 1742 benannt. Der Name bezieht sich auf die Mönche des ehemals angrenzenden Prämonstratenserklosters.

Sie führt von der Marktstraße vorbei an der Westseite der Stiftskirche in einem Bogen bis zur Einmündung in die heutige Karl-Marx-Straße, die ehemalige Theaterstraße. Der städtebaulich interessante Teil der Münchstraße beginnt ab der Ecke Rummelstraße.

Im Krieg zerstört

Auf einer wiederholt reproduzierten Ansichtskarte etwa aus dem Jahr 1912 und auf unserem aktuellen Foto ist dieser Teil der Münchstraße festgehalten. Auf der linken Seite der Ansichtskarte ist eine 1893 gegründete „Weinrestauration“ abgebildet. Weinige Jahre später erhielt dieses Lokal den Namen „Arche Noah“. Das Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach als Gaststätte und Wohnhaus aufgebaut. Das reich gestaltete Sandsteingebäude auf der rechten Seite der Ansichtskarte ist das heute noch erhaltene Hauptpostgebäude Ecke Münchstraße/Karl-Marx-Straße. Etwa in der Mitte der historischen Aufnahme – hinter dem Fuhrmann mit dem Pferd – ist die Fassade des ehemaligen Stadttheaters zu erkennen. Auch dieses Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. In der Theatergeschichte ist nachzulesen, dass das Haus „äußerlich einfach und innerlich geräumig und würdig“ gestaltet war. Üblicherweise fanden nur im Winter Vorstellungen statt.