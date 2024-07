Wiesenplatz ist kein offizieller Name. Die Fläche zwischen der Krimmstraße auf der Westseite, der Wiesenstraße auf der Nordseite, der Eichenstraße im Osten und der Kanalstraße im Süden ist nicht als Platz gewidmet.

In den Stadtplänen aus den Jahren 1922 und 1935 ist das Terrain als namenlose Freifläche eingezeichnet. In den Plänen von 1950 und 1958 ist der Name Wiesenplatz angeführt. In späteren Plänen ist die Fläche rot eingezeichnet – als sei sie bebaut. Den Wiesenplatz kann man in Zusammenhang mit dem Stiftsplatz und dem Schillerplatz nennen. Sie waren städtebaulich nicht geplant und blieben Freiflächen wegen des unbebaubaren, feuchten Untergrunds.

Lauter floss einst entlang der Nordseite

Auf Google Earth findet man aktuell den Wiesenplatz als eingezäunten Kinderspielplatz und als Freizeitanlage mit reichem Baumbestand, einem Wiesenstück und Sträuchern. Der Name „Wisseplätzje“ existiert im Sprachgebrauch. Ein Teil des Wiesengeländes war Privatbesitz. Er wurde als „Wäschebleiche“ von einer Witwe namens Schreck – „s’Schrecke Blääch“ – benutzt, steht in der Stadtliteratur.

Ehemals floss die Lauter auf der Nordseite entlang der Wiesenstraße, die bis 1879 „Auf dem Wiesenpfad“ hieß, dann quer über den Wiesenplatz, machte an der heutigen Ecke Albrecht- und Kanalstraße einen Knick und floss dann weiter durch die Kanalstraße. Ab dort wurde die Lauter Ende des 19. Jahrhunderts unterirdisch als Abwasserkanal weitergeführt.