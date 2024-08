Der Barbarossapark, ehemals auf der Ost- und der Südseite der Eselsfürth, war einer der beliebtesten Ausflugsorte. Er wurde um 1868/1869 vom Verschönerungsverein Kaiserslautern angelegt. Ab Anfang der 1900er Jahre schien die Anlage vernachlässigt worden zu sein, wie aus der Parkgeschichte hervorgeht. Sie sei der Natur überlassen worden.

„Der an die Station Eselsfürth unmittelbar angrenzende Barbarossapark hat dieser Tage eine weitere, den Besuchern gewiss erfreuliche Verschönerung erhalten“, schrieb die Pfälzische Post am 30. Juni 1876. Eine weitere Eiche verschönere ihn jetzt. Bei der „ziemlichen Ausdehnungen der Anlage“ habe man Mühe, die einzelnen Punkte zu besuchen. Viel besucht seien der „Uhland-Hügel“ und der „Theodor-Körner-Platz“. „Die Niederungen zwischen den Höhen“ seien als „Göthe-Tal“ bezeichnet worden. „Dieses Tal soll später vielleicht ein Waldtheater erhalten“, informierte die Pfälzische Post. Ein „Frauenplatz“ wird erwähnt, eine „moderne Rad- und Motorrennbahn“ und ein Fußballplatz. Ein Aussichtspfad führe zur „Schillerhöhe“. Der Verschönerungsverein teilte in dem Zeitungsbeitrag von 1876 mit, dass die Absicht bestehe, „auf dem Weg zum Bahnwarthaus Eselsfürth“ einen „großen Stein“ aufzustellen. Für eine Aufschrift bat der Verein um Vorschläge. Nachdem der Barbarossapark ab Anfang der 1900er Jahre vernachlässigt wurde, bemühte sich der Verschönerungsverein, einen Teil der Anlage zu erhalten. So gelang es, den Fußballplatz am 29. Juni 1913 wieder in Betrieb zu nehmen.

Zu Hunderten hinausgepilgert

„Wohl keine Stadt der Pfalz hat in ihrer unmittelbaren Nähe so lauschige Erholungsplätzchen wie Kaiserslautern“, schrieb die Pfälzische Volkszeitung in ihrer Ausgabe vom 15. Oktober 1911 auch in Erinnerung an den Barbarossapark. „Heute sind die Anlagen überwuchert und vernachlässigt, und die verträumte Mühle im Hintergrund der Ansichtskarte aus dem Jahr 1872 gibt es auch nicht mehr“, schrieb die Zeitung. Damals sei der Park ein beliebter Vergnügungsort gewesen. An Sonntagen seien die Lauterer „zu Hunderten“ hinausgepilgert. Ein Weiher, der „von dem lustig plätschernden grundklaren Eselsbach“ gespeist werde, gestatte den Besuchern sogar „die Freude einer kleinen Kahnfahrt“. Der Weiher gehörte ursprünglich den Lauterer Prämonstratenser Mönchen, die ihn 1528 der Stadt überließen. Die Fische aus dem Weiher seien für die Stadt „eine schöne Einnahmequelle“ gewesen, ist aus der Geschichte um die Eselsfürth zu erfahren.