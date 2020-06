Von Claudia Schneider

Wenn das Ordnungsreferat ihr Sicherheits- und Hygienekonzept akzeptiert, will Gelterswoog-Pächterin Viktoria Butenko das beliebte Strandbad in Hohenecken schon im Laufe der Woche öffnen. Das sagte sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Unklar ist derzeit noch, wie viele Badegäste am Tag eingelassen werden dürfen. „Wenn wir nur 300 Badegäste reinlassen dürfen, dann muss ich zulassen“, erklärte Butenko. Auch ein Schichtbetrieb, wie er beispielsweise für die beiden städtischen Freibäder angedacht ist, eigne sich für den Gelterswoog nicht. 500 Besucher am Tag sind aus ihrer Sicht das Minimum, um überhaupt über die Runden zu kommen. Butenko, die den Gelterswoog seit 2013 betreibt, kündigte eine Erhöhung der Eintrittspreise an. Die Stadtverwaltung erlässt ihr wegen der Coronakrise die Pacht.