Mit Eiern haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz eines Freizeitbads in der Mailänder Straße in Kaiserslautern den Innenraum eines Autos verschmiert. Außerdem demolierten sie den Kleinbus. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

Wer hat im PRE-Park etwas gesehen?

Die Täter schlugen zwei Seitenscheiben des Fahrzeugs ein. Im Innenraum des Autos zerschlugen sie zahlreiche Eier und verschmierten damit das Interieur. Laut Polizei zerstörten sie ein eingebautes Navigationsgerät und die Tachoblende. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag im PRE-Park in Kaiserslautern Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen.