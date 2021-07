Die Stadt Kaiserslautern ist von Jugendstaatssekretär David Profit mit einer Urkunde für ihre partizipative Jugendpolitik vor Ort ausgezeichnet worden. Wie die Verwaltung mitteilte, wurde mit dem landesweiten Förderprogramm „JES! Eigenständige Jugendpolitik“ erfolgreich mit Jugendlichen eine eigene Jugendpolitikstrategie erarbeitet.

„Die Beteiligung an dem Landesprogramm brachte genau den Schwung, den wir gebraucht haben“, wird Oberbürgermeister Klaus Weichel zitiert. Die kommunale Jugendarbeit sei wieder in den Fokus der Öffentlichkeit und der Entscheidungsträger gerückt. Weichel: „Das erfolgreiche Durchsetzen von bereits zwei Anträgen des Jugendparlaments im Stadtrat verdeutlicht dies.“

Zusammen mit dem Stadtjugendring Kaiserslautern wurden im Förderprogramm verschiedene Projektziele erörtert. Schwerpunkt war es dabei, junge Menschen aktiv in die Jugendpolitik einzubinden, einen Diskurs innerhalb der politischen Gremien anzuregen und eine eigenständige Jugendpolitik zu einem Hauptaufgabengebiet des Referats Jugend und Sport zu machen.

Auch weitere Ideen wurden in Angriff genommen: So wurde eine Bedarfs- und Sozialraumanalyse zur Situation der kommunalen Jugend(sozial)arbeit in der Stadt Kaiserslautern durchgeführt, ein Politik-Talk mit allen Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates wurde eingeführt, Kooperationen mit dem Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum, der AWO Südwest und der Jobbörse der Jugendberufsagentur wurden gebildet.

„Wir können auf eine positive jugendpolitische Entwicklung blicken und erfahren ein großes öffentliches Interesse an Jugendpolitik“, sagte Ludwig Steiner, Referatsleiter Jugend und Sport. Das Engagement der Stadt wird für drei weitere Jahre finanziell gefördert.