Die Stadt Kaiserslautern erhält in diesem Jahr weitere 3.526.000 Euro im Rahmen der Städtebauförderungen aus den Bund-Länder-Programmen „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“, teilt Innenminister Roger Lewentz mit. Insgesamt werden sechs unterschiedliche Gebiete gefördert.

Die Summe ist Teil der Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren, durch die die Stadt laut Lewentz in der Förderperiode von 2018 bis 2021 den Höchstsatz von 90 Prozent in Anspruch nehmen könne. Aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ erhalte das Gebiet „Kaiserslautern West, ehemaliges Pfaff-Gelände“ eine Förderung in Höhe von 650.000 Euro. Die Mittel sollen hauptsächlich für die weitere Bodensanierung sowie für Rückbau- und Schadstoffsanierungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Das Fördergebiet „Aktive Innenstadt Kaiserslautern“ erhalte 1.900.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Die Stadt werde hier vor allem Platz- und Straßenausbaumaßnahmen umsetzen sowie das Konzept der „Neuen Mitte“ weiter realisieren. Die Gebiete „Kaiserslautern Innenstadt West“ (476.000 Euro), „Kaiserslautern Ost (Grübentälchen)“ (200.000 Euro), „Kaiserslautern Einsiedlerhof“ (150.000 Euro) und „Kaiserslautern Nordwest/Fischerrück“ (150.000 Euro) werden im Rahmen des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ bezuschusst.