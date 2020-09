Betrüger haben laut Polizei am Mittwoch mehrfach versucht, mit dem so genannten Enkeltrick ältere Menschen übers Ohr zu hauen. Die drei Frauen, 77, 85 und 93 Jahre alt, erkannten aber die Masche, wimmelten den Anrufer ab und erstatteten im Nachgang Anzeige bei der Polizei. Bei der 77 Jahre alten Frau aus Kaiserslautern gab sich der Anrufer als ihr Neffe aus und verwickelte die Rentnerin in ein Gespräch. Die Frau wurde allerdings misstrauisch und beendete das Gespräch, bevor der Anrufer irgendwelche Forderungen stellen konnte. Auch bei einer 85-Jährigen aus dem Stadtgebiet hatten die Betrüger kein Glück, die Angerufene erkannte die Masche und wimmelte den angeblichen Enkel ab. Eine 93-Jährige durchschaute ebenfalls den Anruf einer angeblichen Enkelin, die Geld brauchte, weil sie in einen Unfall verwickelt sei. Die alte Dame legte laut Polizei einfach auf. „Alle drei Damen haben sich richtig verhalten und erstatteten Anzeige bei der Polizei“, lobt die Polizei, warnt aber gleichzeitig vor weiteren betrügerischen Anrufen.