Automobile Schmuckstücke aus vergangenen Zeiten bewundern und dabei gemütlich durch die Innenstadt schlendern: Das ermöglichen Jahr für Jahr die „Kaiserslautern Classics“. Die Autoshow im Herzen der Stadt geht in die 18. Auflage und findet in diesem Jahr am 20. Juni statt. Wer ein passendes Fahrzeug besitzt und Lust hat, es zu präsentieren, kann sich bei Silke Walter vom städtischen Citymanagement melden. Die Präsentation ist nicht auf Autos beschränkt, auch Nutzfahrzeuge oder Zweiräder können angemeldet werden. In der Innenstadt gibt’s zudem ein spezielles Vespa-Treffen. Kontakt für die Anmeldung: E-Mail silke.walter@kaiserslautern.de, Telefon 0631 3653423, Internet www.kaiserslautern.de/tourismus. Parallel läuft die nunmehr vierte ADAC-Trifels-Oldtimerwanderung, organisiert von der Sportfahrer Union Kaiserslautern. Näheres dazu gibt es im Internet auf www.rallye-trifels.de.