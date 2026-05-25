Die Kaiserslautern Classics, eine Autoshow für Oldtimer-Liebhaber, findet am Samstag, 20. Juni, statt. Wer ein passendes Fahrzeug besitzt und Lust hat, es in der Lautrer Innenstadt zu präsentieren, kann sich bei Silke Walter vom städtischen Citymanagement melden. Nicht nur Autos, sondern auch Nutzfahrzeuge oder Zweiräder können angemeldet werden. So sind auch Vespa-Besitzer dazu aufgerufen, sich an den Kaiserslautern Classics zu beteiligen.

Anfragen nimmt Silke Walter per E-Mail an silke.walter@kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631 3653423 entgegen. Eine Anmeldung des eigenen Fahrzeugs ist auch online unter www.kaiserslautern.de möglich.

Die Sportfahrer Union Kaiserslautern organisiert parallel zu den Kaiserslautern Classics am 20. Juni die 4. ADAC Trifels Oldtimerwanderung. Informationen dazu gibt es unter www.rallye-trifels.de.