Die Kaiserslautern Classics 2026 stehen vor der Tür. Die 18. Auflage ist Teil der Feierlichkeiten zum 750. Stadtjubiläum. Was die Besucher erwartet.

Die Lauterer Innenstadt verwandelt sich in ein Paradies für Oldtimer-Fans: am Samstag, 20. Juni, bei den 18. Kaiserslautern Classics. Die 50er-, 60er- und 70er-Jahre stehen im Mittelpunkt bei der Schau betagter fahrbarer Schätze. Gruppen im Petticoat Tanzen Rock ’n’ Roll und sollen mit ihren Walk-Acts in der City für Retro-Feeling sorgen. Anlässlich des 60. Jubiläums des Opel-Standorts Kaiserslautern präsentiert der Autohersteller ab 10 Uhr in der Marktstraße Fahrzeuge aus den 1960ern. Das Werksfest findet am gleichen Tag statt.

Ebenfalls um 10 Uhr öffnet in der Altstadt der große Jubiläumsflohmarkt Hövelmeyer. Dieser erstreckt sich vom St.-Martins-Platz über die Klosterstraße bis zur Steinstraße. Ein besonderes Erlebnis bietet die Stadtrundfahrt im Oldtimerbus, wobei Wissenswertes und Kurioses über die Barbarossastadt zu erfahren ist. Der Treffpunkt ist an der Tourist-Information. Die Tour dauert etwa eine Stunde und wird um 10 Uhr und um 13 Uhr in deutscher Sprache sowie um 11.30 Uhr in englischer Sprache angeboten. Anmeldung ist erforderlich, per E-Mail an da-geh-ich-mit@kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631 3654019. Das Ticket kostet 7,50 Euro pro Person.

Vierte ADAC-Trifels-Oldtimerwanderung

Mehr als 100 Teilnehmende werden sich auf die abwechslungsreiche Strecke der vierten ADAC-Trifels-Oldtimerwanderung begeben. Sie ist gespickt mit interessanten Wanderpausen und Überraschungen. Die von der Sportfahrer Union Kaiserslautern organisierte Tour startet um 8.30 Uhr mit einer Gleichmäßigkeitsprüfung auf dem Kaiserslauterer Werksgelände von Opel. Anschließend führt die Route über Meisenheim, Bad Sobernheim, Grolsheim bis nach Kleinkarlbach. Über die Weinstraße geht es danach wieder zurück nach Kaiserslautern, wo die Teilnehmenden ab etwa 16 Uhr auf dem Stiftsplatz eintreffen werden. Dort können die Fahrzeuge dann besichtigt werden.

Die Feuerwehr Kaiserslautern präsentiert eine einzigartige Ausstellung historischer und zeitgenössischer Drehleitern. Ab 10 Uhr treffen Geschichte und moderne Feuerwehrtechnik in der neuen Stadtmitte aufeinander. Auch Vespa-Fans kommen wieder auf ihre Kosten: Beim vierten Vespa-Treffen in Lautern kommen um 10 Uhr zahlreiche Liebhaber des legendären Motorrollers in der Riesenstraße zusammen, um ihre liebevoll gepflegten Zweiräder zu zeigen.

Abwechslungsreiches Musikprogramm

Auch musikalisch bieten die 18. Kaiserslautern Classics ein abwechslungsreiches Programm mit nostalgischem Flair auf zwei Bühnen. Vor der Stiftskirche spielen von 11 bis 15 Uhr The Honkytones, auf dem Schillerplatz bringen Big Wave & the Bandits Rock ’n’ Roll und rhythmische Klassiker zu Gehör. Der Chor Forever Young tritt ab 11 Uhr an verschiedenen Orten in der Innenstadt auf, er hat Lieder aus mehreren Jahrzehnten im Gepäck.

Info

Flyer zu Kaiserslautern Classics und den Veranstaltungen zu 750 Jahre Kaiserslautern liegen in vielen Geschäften und der Tourist-Info aus. Näheres findet sich auch in der Stadt-KL-App sowie im Netz unter www.750kl.de.

