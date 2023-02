Vom 14. April bis zum 8. Oktober findet in Mannheim die Bundesgartenschau (Buga) statt. Die Veranstaltung hat Auswirkungen bis nach Kaiserslautern: Weil die Stadt mit zusätzlichen Touristen rechnet, sollen mehrere Blumenbeete angelegt werden.

Die Bundesgartenschau werde auf die ganze Region ausstrahlen, auch auf Kaiserslautern, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Barbarossastadt bereite sich derzeit auf die Besucher vor, die Stadtbildpflege und das Citymanagement hätten sich dazu schon einiges ausgedacht.

„Das ist die ideale Chance, dass sich die Stadt als professioneller Gastgeber und schönes Reiseziel für Touristen aus ganz Deutschland präsentiert“, betonen Bürgermeisterin Beate Kimmel und Oberbürgermeister Klaus Weichel. Damit sich die Gäste willkommen fühlten und Kaiserslautern in angenehmer Erinnerung behielten, werde sich die Stadt „besonders herausputzen“.

Vier Blumenbeete geplant

Die Stadtbildpflege plane, vier Blumenbeete auf der Strecke von der Autobahnabfahrt Kaiserslautern Zentrum über die Mainzer Straße bis hin zur Gartenschau anzulegen.

Auch die Innenstadt werde von den Verschönerungsmaßnahmen profitieren. Der Bauzaun um das Baulager in der Stadtmitte zwischen Casimirschloss und Pfalztheater soll für einen überdimensionalen „Kaiserslautern-Reiseführer“ genutzt werden. Dazu sollen die Postkarten-Motive aus der „Pfalz-Du-mal“ Kampagne verwendet werden. Dazu zählen die Hohenecker Burg, der Mountainbike-Park, die Mehlinger Heide sowie Aufnahmen der innerstädtischen Sehenswürdigkeiten. Weiter soll überall im Stadtgebiet mit Fahnen auf das blühende Kaiserslautern und die Nähe zur Buga hingewiesen werden.

6000 Gäste sollen kommen

Die Tourist Information kooperiere mit einem Reiseveranstalter, der etwa 6000 Gäste, die die Buga besuchen, nach Kaiserslautern bringen wird. Der Veranstalter habe bereits mit drei Kaiserslauterer Hotels entsprechende Verträge abgeschlossen. Alle Gruppen blieben jeweils drei Nächte, der Aufenthalt umfasse einen Stadtrundgang in Kaiserslautern und einen Besuch des Japanischen Gartens, einen Ausflug an die Deutsche Weinstraße und einen Tag auf der Buga. An Spitzentagen würden sechs Busse mit 300 Gästen erwartet, informierte die Stadt. Derzeit bilde die Tourist Information gemeinsam mit dem Barbarossa-Gästeführer-Verein weitere Gästeführer aus.

Wer wolle, könne auch direkt bei der Tourist Information ein Pauschalarrangement buchen, zu dem ein Buga-Besuch gehöre. Das Angebot „Kaiserslautern-blütenreich“ für Individualgäste werde für die Buga um eine Übernachtung und das Eintrittsticket erweitert. Das Angebot umfasse zudem die Eintritte für die Gartenschau und den Japanischen Garten.

Bei der städtischen Tourist Information können Tagestickets für die Buga erworben werden. Darin ist die Nutzung des ÖPNV im kompletten VRN-Verbundgebiet enthalten.