Der Spitzenreiter der Dritten Liga wird im Spiel gegen die Mainz Athletics III seiner Favoritenrolle gerecht und siegt klar.

Für Freunde des amerikanischen Nationalsports war auf dem Gelände des VfR Kaiserslautern am Wochenende Einiges geboten: Am Samstag veranstalteten die Kaiserslautern Bears erstmals eine sogenannte „Baseball-Clinic“, an der rund 40 Kinder teilnahmen. Am Sonntag folgte das Spiel der Drittligamannschaft gegen die Mainz Athletics III, das der Spitzenreiter vorzeitig für sich entschied.

Dass die Kaiserslautern Bears in dieser Spielzeit eine Klasse für sich sind, stellte die Mannschaft von Spielertrainer Antonio Lopez eindrucksvoll unter Beweis. Der ehemalige Zweitligist ließ dem Schlusslicht im Duell der Gegensätze keine Chance und setzte sich mit 14:4 souverän durch. Im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen Anfang Juni, als die Bears beim 12:10 über die volle Distanz gefordert waren, tat sich der Tabellenführer diesmal deutlich leichter und stellte die Weichen frühzeitig auf Sieg. Trotz der starken Leistung am Schlag waren es aus Sicht von Lopez vor allem die beiden gut aufgelegten Werfer, die den Unterschied machten: „James Leonard hat in den ersten vier Abschnitten sehr gut gepitcht. Andreas Förster hat dann übernommen und den Deckel draufgemacht.“

Ein krachender Homerun

Leonard begann hochkonzentriert und ließ in den ersten beiden Innings keine Punkte zu. Eine kurze Schwächephase des US-Amerikaners zu Beginn nutzten die Rheinhessen dann jedoch eiskalt aus und gingen mit 3:0 in Front. Nun war die Offensivabteilung des Spitzenreiters gefordert - und sie lieferte prompt: Mit fünf Punkten in Folge, darunter ein krachender Homerun von Chris Santos, drehten die Bears das Spiel und übernahmen mit 5:3 die Führung. „Am Schlag sind wir zwar schwach gestartet, aber als wir dann in Fahrt waren, konnte uns nichts mehr stoppen“, analysierte Lopez. Der Homerun von Santos sei hierbei „eine Art Initialzündung“ gewesen.

Mainz konnte zwar den Anschluss herstellen (4:5), hatte sein Pulver damit jedoch verschossen. Bears-Urgestein Andreas Förster ließ in den restlichen drei Abschnitten keinen einzigen Punkt mehr zu und hielt somit eine große Aktie daran, dass sein Team bis zum Ende des sechsten Innings von 7:4 über 11:4 auf 14:4 davonzog. Um einen vorzeitigen Spielabbruch zu verhindern, hätte Mainz jetzt mindestens einen Punkt erzielen müssen. Doch das gelang dem Schlusslicht nicht. Für die Bears war der 14:4-Erfolg gegen Mainz bereits der fünfte Sieg in dieser Saison mit einem zweistelligen Vorsprung. Mit einem weiteren Sieg gegen Verfolger Trier, können die Barbarossastädter am Sonntag, 18. August, 12 Uhr, ihr Meisterstück vorzeitig perfekt machen.

40 Kinder bei der „Baseball-Clinic“

Die erfolgreiche Saison der Herrenmannschaft will man beim ältesten noch existierenden US-Sportverein der Stadt nutzen, um die Jugendarbeit weiter zu intensivieren. Um dieses Ziel mit Leben zu füllen, fand am Samstag eine sogenannte „Baseball-Clinic“ für Kinder ab dem Grundschulalter statt. Mehr als 40 Heranwachsende, darunter auch einige Mädchen, waren dem Ruf gefolgt. Neben der Vermittlung grundlegender Fähigkeiten standen auch Extraeinheiten für Catcher und Pitcher (Fänger und Werfer) auf dem Programm, gefolgt von einem abschließenden Schlagtraining.

Da das Event sehr gut angenommen wurde, sind bereits weitere Aktionen in Planung. Neben einem kostenlosen T-Shirt als Erinnerung an den Trainingstag, nahmen die Kinder vor allem wertvolle Tipps der Kaiserslauterer Baseballer mit, die ihren Schützlingen bei jeder Übung mit Rat und Tat zur Seite standen.