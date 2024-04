Baseball-Drittligist Kaiserslautern Bears startet am Sonntag (12 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Saarlouis Hornets II in die neue Saison, an deren Ende die Meisterschaft stehen soll.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Lopez geht in dieser Spielzeit in einer vierköpfigen Gruppe an den Start. Gegen Saarlouis, die Mainz Athletic III und den ehemaligen deutschen Meister Trier Cardinals stehen bis Ende Juli insgesamt neun Spiele an.

Für den ältesten noch existierenden US-Sportverein in Kaiserslautern, ist es ein Jahr des Wandels. Der Kader besteht hauptsächlich aus in der Westpfalz stationierten Armeeangehörigen der US-Streitkräfte, Amtssprache ist Englisch. Gecoacht wird das Team von Spielertrainer Antonio Lopez. Er stand bereits als Nachwuchsspieler bei den Lauterern auf dem Platz und spielte später unter anderem für Ladenburg und Saarlouis.

Heimann coacht den Nachwuchs

„Theoretisch dürften wir aufgrund einer Ausnahmegenehmigung dieses Jahr mit neun Nicht-EU Spielern antreten“, stellt der Trainer klar. Zwei ausgefallene Spielzeiten während der Corona-Pandemie waren nicht gerade förderlich für den 1990 gegründeten Verein, der vor einigen Jahren noch in der Zweiten Bundesliga spielte. Umso beachtlicher ist es, dass die Barbarossastädter auch in dieser Saison wieder ein Nachwuchsteam ins Rennen schicken. Die von Laura Heimann trainierte Jugendmannschaft bekommt es ebenfalls mit Mainz und Saarlouis zu tun.