Ob zum Shoppen oder zum weihnachtlichen Bummeln: Die Kaiserslauterer Innenstadt ist in der Adventszeit immer ein gutes Ziel. Die Kaiserslautern App des Citymanagements bietet ab dem 1. Dezember in einem Adventskalender „tägliche Überraschungen“.

Das verspricht zumindest die Stadtverwaltung: „Hinter den 24 digitalen Türchen stecken tolle Stadt-Coupons von Handel, Gastro und Kultur, die man vor Ort mit dem Smartphone im jeweiligen Geschäft, Restaurant, et cetera einlösen kann.“

Die im Frühjahr gestartete Kaiserslautern-App bietet darüber hinaus einen Jahreskalender, dazu Übersichten über die Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten in Stadt und Region. Für Shopping und Gastronomie bietet die App eigene Unterbereiche an. Die App ist für Android- und Apple-Systeme kostenlos erhältlich und in beiden App-Stores unter dem Suchbegriff „Stadt KL“ zu finden.