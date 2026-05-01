Das 750. Stadtjubiläum in diesem Jahr soll nicht an der Lautrer Gastroszene vorbeigehen: Ab Samstag, 2. Mai, veranstaltet die Stadt „Apéro-Treffs“ in der Innenstadt.

„Heiße Beats und coole Drinks“ verspricht die Stadt, wenn die „Apéro-Treffs“ bis Samstag, 26. September, jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr bei wechselnden Gastronomiebetrieben in der Innenstadt von Kaiserslautern stattfinden. Die Veranstaltungsreihe organisiert die Stadt in Zusammenarbeit mit Wirtsleuten vor Ort.

22 Cafés, Restaurants und Lokale sind an Bord, beginnend mit dem „Cano 14“ in der Rummelstraße am Samstag, 2. Mai, so die Information der Stadt. Neben Getränken, Snacks und Fingerfood von den Betreibern, werden der Jubiläumswein und Jubiläumssecco angeboten, und ein DJ sorgt für Stimmung. Ziel der Veranstaltungen sei es, Menschen in die Stadt zu locken und ihnen die vielfältige Lautrer Gastroszene näherzubringen.

Der „Apéro-Treffs“ finden in Kooperation mit der Zukunftsregion Westpfalz und mit Unterstützung der Karlsberg-Brauerei statt. Finanziell unterstützt wird der Treff durch das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt-Impulse. Zum Start der „Apéro-Treffs“ – und zur Kultursommereröffnung, die ebenfalls am ersten Mai-Wochenende stattfindet – wird auch das Jubiläumsprogrammheft erscheinen. Es ist digital auf der Homepage abrufbar und verfügbar in gedruckter Form an vielen Stellen in der Stadt.

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