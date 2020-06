Sobald das Wetter besser wird, öffnet der Gelterswoog. Das hat Viktoria Butenko, Pächterin des Strandbads, am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt. Am Mittwoch sei das Ordnungsamt vor Ort gewesen und habe die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen genehmigt. Allerdings wird es zu beträchtlichen Einschränkungen kommen. 1200 Badegäste dürfen gleichzeitig auf das Gelände. Das Schwimmvergnügen wird laut Buntenko eingeschränkt. So dürfe nur noch bis zu den Bojen geschwommen werden. „Soweit, wie das die Badeaufsicht sehen kann.“ Im Wasser müsse zwei Meter Abstand gehalten werden. Auch auf den Liegewiesen werde der Besuch überwacht. Wer die Abstandsregeln nicht einhalte, müsse das Bad verlassen. Am Mittwoch gab es laut Butenko einen dreistündigen Probebetrieb. Fünf Badegäste seien da gewesen. Unklar sei noch, ob in Zukunft häufiger Wasserproben genommen werden. „Es wird schwierig“, so Butenko. „Und wir müssen arg aufpassen, dass sich am Gelterswoog niemand ansteckt.“ Wegen der kühlen Witterung bleibe das Strandbad die nächsten Tage geschlossen. Sie werde künftig erst öffnen, wenn die Lufttemperatur mindestens 21 Grad betrage. Badegäste müssen beim Einlass einen Mundschutz tragen. Außerdem muss sich jeder Gast registrieren und seine Kontaktdaten hinterlassen.