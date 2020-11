Es war ein Anruf, der bewegte. Eine Kaiserslautererin berichtete am Dienstag am Lesertelefon vom Tod ihres Mannes in Folge des Coronavirus. Als Botschaft hatte sie einen Appell.

Die Leserin (55) ist Betreuungskraft an einer Grundschule in Kaiserslautern. Sie kommt damit den Kindern sehr nah. Am 4. November hatte sich eine Infektion mit dem Coronavirus bei ihr bestätigt. Eine Quarantäne wurde durch das Gesundheitsamt ausgesprochen. Die Infektion mit dem heimtückischen Virus überstand sie gut, ohne weiteren Schaden. Ihr Mann (57) und sie gingen sich in der Zeit so gut es ging aus dem Weg. Ein großes Zuhause mit zwei Bädern ermöglichte dies.

Ihr Mann wurde als direkte Kontaktperson auch auf das Coronavirus getestet. Das geschah am 11. November. Am 12. November bekam er Symptome, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten konnten. Er bekam leichtes Fieber. Am 16. November dann die Bestätigung für ihn, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Die Erkrankung verschlimmerte sich. In der Nacht vom 18. auf den 19. November musste er ins Krankenhaus. Der Sauerstoffgehalt im Blut machte in der Folge große Probleme. Am 20. November dann der Exitus. Sie habe noch am Morgen des Todestags mit ihrem Mann gesprochen, er habe ihr berichtet, dass es ihm im Vergleich zum Tag zuvor besser gehe, so die Leserin.

Unter Tränen erzählt die Ehefrau die Geschichte vom Tod ihres Mannes, mit dem sie im nächsten Jahr zehn Jahre verheiratet gewesen wäre. Und sie macht sich große Vorwürfe, dass sie womöglich das Virus aus der Schule mit nach Hause gebracht und ihren Mann damit angesteckt hat. Bewiesen ist es nicht, dass ihre Selbstvorhaltungen gerechtfertigt sind. Ihr Mann war davor als Programmierer für seine Firma in England gewesen, als Reiserückkehrer hatte er einen Test gemacht. Negativ.

Ihr Appell ist eindringlich: das Coronavirus ernst zu nehmen und die Schulen schließen. Was nütze das beste Hygienekonzept in den Schulen, wenn sich die Eltern außerhalb der Schule nicht daran halten, sich die Kinder untereinander mischen?, fragt sie. Sie findet, dass Menschenleben mehr wert ist als ein womöglich verlorenes Schuljahr.

Die Leserin möchte, dass Menschen Lehren aus dem Tod ihres Mannes ziehen, so dass sein Tod nicht sinnlos gewesen sei. Sie wolle eine Obduktion vornehmen lassen, um medizinische Erkenntnisse zu gewinnen; die Ärzteschaft unterstütze dies.

Einwurf

Das RHEINPFALZ-Lesertelefon ging mir am Dienstag unter die Haut. Eine Leserin sorgte zum Abschluss meiner halben Stunde für einen erschütternden Anruf. Sie berichtete mit tränenerstickter Stimme vom Corona-Tod ihres Mannes, nur wenige Tage her. Ein solcher Anruf lässt den Atem stocken!

Es ist gut, dass die Leserin im Schmerz über das Ableben ihres Mannes in die Öffentlichkeit gegangen ist. Sie tat dies nicht, um auf diese Art und Weise ihre tiefe Trauer zu bewältigen, sondern um mit einem klaren und deutlich Appell wachzurütteln.

Sie hielt uns an, das Coronavirus ernst zu nehmen. Dahinter steckte die Botschaft, dass das Schicksal unerwartet jeden Einzelnen von uns treffen kann, genauso wie ihren Mann mit 57 Jahren.