Die Werbebranche stößt mit Künstlicher Intelligenz in neue Gebiete vor. Eine Lauterer Agentur zeigt was möglich ist. Überdimensionale Weintrauben spielen eine Rolle spielen.

Die junge Frau sitzt auf einem Klotz Trauben und lächelt in die Kamera. Die Trauben sehen saftig aus, glänzen regelrecht. Extra-Klasse, was die Einstufung in Handelsklassen für Früchte und Gemüse angeht. „Erzeugnisse von höchster Qualität“, wie es in den Vorgaben des Handels heißt. Und sie sind gewaltig.

Nun, dass die Trauben nicht echt sind, ja: nicht echt sein können, der Gedanke könnte einem schon kommen. Wo gibt es Traubenklötze in der Größe eines Kleinwagens? Mit Früchten, die von der Größe eher bei Wassermelonen angesiedelt sind?

Marc Herzer deutet auf den Bildschirm und lächelt. Mit einem Mausklick hat er das Bild der Frau auf den Trauben auf den Bildschirm gerufen. Er macht eine kurze Pause, lässt die Visualisierung wirken. „Das Einzige, was an diesem Bild echt ist, ist das T-Shirt, das die Frau trägt“, sagt der Geschäftsführer von HCP Grauwild.

Das Ende der menschlichen Kreativität? Werbeagentur-Chef Herzer verneint

Die Werbeagentur mit Sitz im Osten der Stadt, im PRE-Park, tüftelt derzeit an der Kampagne zum 175. Geburtstag des Bekleidungsherstellers „Fruit of the Loom“. „Früchte des Webstuhls“ – so heißt der Name des US-Unternehmens übersetzt, das in Kaiserslautern seine Europa-Zentrale hat. Der Kniff der Kampagne, den Bezug zu den überdimensionalen Früchten herzustellen, kommt also nicht von ungefähr. Umso mehr, weil durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz der (digitale) Werkzeugkasten der Agentur um einige effiziente und effektive Werkzeuge erweitert wurde. Die Anmutung der Trauben als täuschend echt zu bezeichnen, ist eine Untertreibung. Sie wirken realistisch, ohne einen Schimmer von Künstlichkeit, wie er sonst bei mit Unterstützung von KI erstellten Fotos und Bildern immer mal wieder durchscheint.

Seit einiger Zeit schon spiele das Thema Künstliche Intelligenz in der Werbeagentur eine größere Rolle. „Die Technik beeinflusst unsere Prozesse“, berichtet der Geschäftsführer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zum Einsatz kommt bei HCP Grauwild eine cloudbasierte KI, also ein Software-Tool, das auf Daten in einer (abgeschlossenen) Cloud zugreift – wodurch keine Inhalte nach außen dringen. Die neue Technik ersetze keinesfalls die Kreativität, die in der Agentur in die Kampagnen fließen. Herzer schüttelt vehement den Kopf. Es werde nicht leichter, im Gegenteil: „Die KI bietet uns nun mehr Möglichkeiten.“ KI sei nicht nur „ein technisches Tool“, sondern verändere Arbeitsweisen. „Ideen können früher visualisiert, schneller getestet und in deutlich größeren Bildwelten gedacht werden“, sagt Herzer. Das habe auch Auswirkungen auf die Innovation: „Kreativität, Strategie und gute Ideen werden immer wichtiger, weil die Umsetzungsmöglichkeiten größer werden.“

Werbung ohne menschliche Models

Für die „Fruit of the Loom“-Kampagne gewährt Herzer einen Blick in den Maschinenraum der Agentur, präsentiert erste Ideen, zeigt Vorstudien und lässt Blicke auf Entwürfe zu. Bleiben wir beim Bild mit den Trauben. Echt auf dem Foto sei nur das T-Shirt. Und da es sich beim Auftraggeber um einen Bekleidungshersteller handelt, habe das auch genau seine Richtigkeit. Und Methode. Das Produkt des Unternehmens sei von einer Mitarbeiterin der Agentur bei einem Shooting getragen worden. Alles weitere sei dann am Rechner und in der virtuellen Welt entstanden, erklärt Herzer. Das Produkt, das T-Shirt, bleibe damit stabil, alles drumherum unterliege maximaler Flexibilität. Sogar das Model, also die Frau, die das T-Shirt präsentiert – auf weiteren Bildern der Kampagne sind auch andere Models im Einsatz – ist in der virtuellen Welt entstanden. Es gibt die Frau und die anderen Gesichter der Kampagne nicht in Wirklichkeit.

Das hat aus Sicht Herzers einige Vorteile: Kein teures Shooting, keine langwierige Suche nach zur Kampagne passenden Models, kein aufwendiges Scouting für Orte und Landschaften, wo die Fotoaufnahmen dann letztendlich stattfinden können. Die Fotos für die aktuelle Kampagne etwa entstanden auf dem Gelände und in den Räumen der Agentur. „Die Gesichter gehören dem Kunden.“

Werber nutzen neue Möglichkeiten durch den KI-Einsatz

Die Basis für das KI-Tool legte ein Studienkollege von Herzer, Timo Hyhs. Der absolvierte mit Herzer den Studiengang Virtual Design an der Hochschule in Kaiserslautern und arbeitet dort heute auch als Lehrbeauftragter. Spezialgebiete: 3D-Modellierungen und Visuelle Effekte. Nach dem Studium arbeiteten die beiden, wie Herzer weiter berichtet, in München in der Filmbranche. Spezialgebiet auch dort: Visuelle Effekte.

Sicher: KI sei in der Tat derzeit in aller Munde, ein sogenanntes „Buzzword“, also ein Begriff, der unter anderem dafür genutzt werde, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sagt Herzer. KI in der Werbebranche stoße im wahrsten Sinne des Wortes aber auch Türen auf, die zuvor verschlossen waren. „Wir können heute damit Kampagnen umsetzen, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren. Konzepte, die früher an Budget, Produktionsaufwand, Location, Modelauswahl oder Timing gescheitert wären, werden dadurch realisierbar“, sagt Herzer. In der Tat. Handelsübliche Trauben passen bequem in zwei Hände. Und zum draufsetzen sind die auch nicht geeignet.