Nachdem der Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr ausgefallen war, soll er 2021 – „zumindest Stand heute“, wie die Stadtverwaltung betont – wieder stattfinden. Voraussetzung sei, dass sich die Pandemiesituation nicht noch einmal dramatisch verschlechtere und etwaige neue Hygieneregeln eine Durchführung weiter verkomplizieren. Der Markt soll sich mit einer Reihe von Glühweinständen und vielen weiteren Buden zwischen Stiftsplatz, Schillerplatz und Altenhof sowie über Teile der Marktstraße erstrecken, teilte die Stadt mit. Die Planungen für den Weihnachtsmarkt vom 22. November bis zum 23. Dezember laufen. Vom 27. bis 30. Dezember soll die Veranstaltung – anders als noch im Juli vorgesehen – als Silvestermarkt fortgeführt werden.

Größere Abstände zwischen den Ständen

Um Besucheransammlungen zu vermeiden, sind die Abstände zwischen den Ständen deutlich weiter gewählt als in den Jahren vor der Pandemie. Im Innenhof der Stiftskirche ist laut Stadtverwaltung zudem eine Einbahnstraßenregelung geplant. Glühweinstandbetreiber sind verpflichtet, Stehtisch-/Sitzbereiche abzugrenzen und mit zentralen Zu- und Ausgängen zu versehen. Der Zugang zu diesen Bereichen wird kontrolliert. Das Mitnehmen von Glühwein ist in diesem Jahr nicht gestattet. Die genauen Regeln obliegen jedoch den jeweiligen Standbetreibern, so die Stadt. An allen sonstigen Ständen gelten die bekannten Abstandsregeln und die Maskenpflicht.

Welche Hygieneregeln ab dem 22. November genau gelten werden, basiere auf der dann gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, betont die Stadtverwaltung. Detailliertere Planungen zum Ablauf des Marktes seien daher aktuell noch nicht möglich.

Oktoberkerwe Anfang September abgesagt

Anfang September hatte die Stadtverwaltung die Oktoberkerwe abgesagt. Eine Begrenzung des Areals und ein komplexes Hygienekonzept sowie „unabsehbare Mehrkosten“ hatte die Stadt als Gründe angeführt. Die damals geltende Corona-Verordnung hatte beispielsweise die Begrenzung für Besucher noch ausschließlich an den Sieben-Tage-Inzidenzen festgemacht. Als Ersatz für die Kerwe findet ab 8. Oktober das Barbarossa-Land statt, das die Schausteller organisieren.