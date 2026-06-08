Das Warmfreibad in Kaiserslautern ist ab Dienstag, 9. Juni, vorerst an Dienstagvormittagen ab 8 Uhr geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Öffnungszeiten des Bades mussten vergangene Woche wegen Personalmangels eingeschränkt werden. Bis auf Weiteres sollte das Warmfreibad an Vormittagen geschlossen bleiben. Geöffnet ist jeweils von 12 bis 20 Uhr. Das hatte Tobias Wiesemann, der Vorsitzende des Förderkreises Warmfreibad, kritisiert und einen Ausgleich der Öffnungszeiten der Waschmühle und des Warmfreibades gefordert. Insbesondere, weil die Waschmühle an Dienstagen wegen Reinigungsarbeiten ebenfalls am Morgen geschlossen ist. „Durch das Engagement des Teams im Warmfreibad ist es jetzt doch möglich, das Warmfreibad zumindest am Dienstagvormittag ab 8 Uhr zu öffnen. Damit besteht immerhin an jedem Morgen in Kaiserslautern die Möglichkeit, in einem Freibad zu schwimmen“, so Wiesemann zur neuen Regelung. Da die Waschmühle dienstagvormittags wegen Reinigungsarbeiten geschlossen ist, soll das Warmfreibad zumindest an diesem Tag bereits am Morgen öffnen.