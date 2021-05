Das Kaiserslauterer Unternehmen Avalution beginnt unter dem Namen „SizeWorld China“ eine repräsentative Reihenmessung und erstellt mit den Ergebnissen eine Datenbank von Körpermaßen und -formen, die wichtige soziodemographische Fragen beantworten soll, wie das Unternehmen mitteilt. Die so gewonnen Daten können in unterschiedlichen Branchen, darunter etwa die Kleidungsindustrie, zum Einsatz kommen. Avalution hat bereits Reihenmessungen in Deutschland, Italien und Nord-Amerika durchgeführt. Ab Sommer sollen differenziert nach Alter, Geschlecht und Region Tausende Menschen in China in bestimmten Körperhaltungen mit 3D-Bodyscannern vermessen werden. Vor Ort werde das chinesische Partnerunternehmen Leatech die Messungen durchführen. Unternehmer können sich am Studiendesign über einen Fragebogen beteiligen.