„SizeWorld China“ – unter diesem Namen startet das Unternehmen Avalution im Sommer eine Reihenvermessung in China. Erfasst werden unterschiedliche Körperdaten, die ein repräsentatives Bild der chinesischen Bevölkerung ergeben sollen. Auf dieser Grundlage können Firmen passgenaue Produkte entwickeln.

In Sachen Reihenvermessung hat die Firma Avalution weltweit Erfahrung, sie hat bereits die Menschen in Deutschland, Italien, den USA und Nordamerika vermessen. Nun also geht es nach Asien.