Die „EventVolunteers“ organisieren und koordinieren bei großen Sportveranstaltungen die freiwilligen Helfer. 2027 betreuen sie das Volunteer-Programm der Handball-WM.

Die „EventVolunteers“-Gründer Henning Wiescher und Markus Leonhard kennen sich schon lange. Erstmals getroffen hatten sie sich beim Skifahren. Seit 15 Jahren arbeiten sie nun schon miteinander. „Wir haben immer gesagt, irgendwann machen wir eine Firma zusammen“, erinnert sich Wiescher. 2019 war es so weit. „EventVolunteers“ ging an den Start. Bei den German Finals der Leichtathletik in Berlin war die Software des Unternehmens erstmals im Einsatz: „Das war unser Einstieg“, sagt Wiescher.

Die beiden Geschäftspartner ergänzen sich. Leonhard bringt die Expertise aus dem Eventbusiness mit, ist studierter Eventmanager und diplomierter Sportökonom und war bereits 1998 bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin für das Volunteer-Programm zuständig. Wiescher ist für Software und IT zuständig, macht seit 30 Jahren Software-Entwicklung für Vereine und Verbände und hat auch schon für den 1. FC Kaiserslautern gearbeitet.

Helfer können sich registrieren

Die Idee hinter „EventVolunteers“ ist simpel: Jede sportliche Großveranstaltung braucht Hunderte oder gar Tausende freiwillige Helfer. Die von Wiescher entwickelte Software ermöglicht es, dass diese Helfer sich registrieren können und erfasst werden. Dann werden geeignete Helfer anhand von Kriterien wie Erfahrung oder Sprachkenntnissen herausgefiltert, gesichtet und anschließend benachrichtigt. Auch die Schichtplanung läuft über die Software. Bis zu 1000 Schichten pro Event werden erstellt. Die Volunteers werden den verschiedenen Bereichen zugewiesen – beispielsweise Akkreditierung oder Zuschauerservice.

Nach dem erfolgreichen Einstieg bei den German Finals bewarben sich Wiescher und Leonhard für die Fußball Europameisterschaft (EM) 2020 in München und bekamen den Zuschlag für das Host-City-Programm. Da die EM aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr verschoben wurde, nutzen die Beiden die Zeit, um auf Kundenanregung eine eigene App zu entwickeln. Über diese App erhalten die freiwilligen Helfer Informationen darüber, wann sie wo sein müssen, sehen ihren Schichtplan und wer der Ansprechpartner ist und können über kurzfristige Änderungen benachrichtigt werden.

„Schon bei nur 80 Volunteers kann es großen Stress geben“

Einige Veranstalter wollen ihre Volunteer-Programme weiterhin selbst betreuen. „Man unterschätzt den Aufwand enorm. Schon bei nur 80 Volunteers kann es großen Stress geben“, warnt Wiescher. Die „EventVolunteers“ stellen die App für den Kunden und schulen ihn im Umgang damit. Dafür gibt es mehrere Online-Seminare, aber auch mindestens ein persönliches Treffen. „Es ist sehr komplex, es gibt viele Details zu beachten. Wir zeigen den für das Volunteer-Management zuständigen Mitarbeitern der Kunden, wie sie mit unserer Software in den verschiedenen Eventphasen alles nach Plan umsetzen können“, erklärt Wiescher.

Bei den Veranstaltungen haben die beiden dann nichts mehr zu tun. „Das wird alles vorher abgewickelt und läuft automatisiert. Wir schauen trotzdem auch selbst vorbei, um zu schauen, ob alles läuft und um die Leute kennenzulernen“, erzählt Wiescher.

Bereits einige Großveranstaltungen betreut

Mittlerweile kämen Veranstalter von Großveranstaltungen auf den Zwei-Mann-Betrieb zu. „Wir sind die einzigen auf dem Markt, die das so anbieten“, betont Wiescher. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Kaiserslautern, operiert aber längst deutschlandweit. Die Veranstaltungen werden immer größer. Unter anderem betreute „EventVolunteers“ bereits zwei NFL-Spiele in München, Hockey-Turniere in Mönchengladbach, die Basketball WM der Damen, die Invictus-Games in Düsseldorf mit 1500 Volunteers, die Ski WM und das Weltcupfinale in Österreich mit mehr als 2000 freiwilligen Helfern und das deutsche Turnfest mit gut 5000 Volunteers. Kleinere Veranstaltungen nutzen Wiescher und Leonhard mittlerweile zur Optimierung von Software und App, damit auf den größten Events alles glatt läuft.

Auf dem Turnfest kamen die „EventVolunteers“ mit den Handballern in Kontakt. Generell laufe viel über Networking: Ein Kunde ist zufrieden und empfiehlt das Unternehmen an andere Veranstalter weiter. Wiescher und Leonhard schlossen einen Vertrag mit dem Deutschen Handball Bund (DHB) und dürfen nun für die Handball-WM 2027 in Deutschland exklusiv das Volunteer Programm aller sechs Austragungsorte betreuen. „Das ist ein Riesenschritt für uns. Bisher unsere mit Abstand größte Veranstaltung“, verrät Wiescher. Innerhalb von 24 Stunden nach Öffnung der Registrierung seien 4800 Bewerbungen eingegangen. Das habe die Server überlastet. Inzwischen haben die „EventVolunteers“ weit mehr als 10.000 Bewerbungen von freiwilligen Helfern für die Heim-WM im nächsten Jahr erhalten.

Mittelfristig können sich Wiescher und Leonhard den Sprung auf den internationalen Markt vorstellen. Zunächst wollen sie sich aber darauf konzentrieren, einen größeren Kundenstamm in Deutschland aufzubauen.