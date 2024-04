Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die U19 des 1. FC Kaiserslautern steht am Samstag in der A-Junioren-Bundesliga eine Auswärtsaufgabe beim TSV 1860 München an. Unter der Woche gab es einen Erfolg im Pokal.

Im vergangenen Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München machte die U19 des FCK eigentlich eine gute Figur. Trainer Dennis Will war mit der Leistung seiner Kicker im Großen und Ganzen