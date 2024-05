Die neue Trainerin Julie Steinsch lobte ihre Mannschaft für ihre kämpferische Leistung in Alzey. Die wurde sogar belohnt.

Auch im zweiten Oberliga-Spiel unter ihrer neuen Trainerin lief es gut für die Hockeyfrauen der TSG Kaiserslautern: Beim TV Alzey spielten sie 1:1 (1:0) unentschieden. Damit eroberten sie einen weiteren wichtigen Punkt in der aktuellen Feldrunde.

„Sehr zufrieden“ sei sie mit dem Auftritt ihrer Mannschaft und auch mit dem Ergebnis, sagte Julie Steinsch nach dem Spiel in Alzey. Die TSG-Trainerin lobte vor allem „die kämpferische Leistung der Mädels“, die dieses Remis beim Tabellendritten erzielten.

Nächstes Spiel am 9. Juni zu Hause

Beide Teams lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe. Dabei gelang es den Buchenlocherinnen, in Führung zu gehen. Im ersten Viertel war es Lena Beyer, die einen schönen Angriff mit 1:0 vollendete. Den knappen Vorsprung behaupteten die Gäste bis ins letzte Viertel. Da nutzte das Heimteam eine Strafecke zum Ausgleichstreffer. Danach begann eine schwierige Phase für die Lautererinnen. Aufgrund einer Zeitstrafe in Unterzahl spielend, gerieten sie in den letzten Minuten der Partie stark unter Druck. Aber sie verteidigten ihr Tor mit großem Einsatz und Geschick und ließen keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

Nach sieben Oberliga-Partien hat die TSG fünf Punkte auf dem Konto. In der Tabelle bleiben sie auf dem fünften und vorletzten Platz. Bis zum Saisonende stehen für das Steinsch-Team noch drei Spiele an. Die nächste Partie steigt am 9. Juni im Buchenloch. Der Gegner in diesem Abstiegsduell ist die auf dem letzten Platz stehende TG Frankenthal II.