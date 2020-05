Von Normalität kann man zwar längst nicht sprechen, aber nach und nach nehmen die städtischen Außenstellen ihre Arbeit wieder auf: Die Tourist Information der Stadt Kaiserslautern wird am Montag, 4. Mai, wieder für den Publikumsverkehr offen stehen. Allerdings vorerst nur von Montag bis Freitag jeweils vormittags von 9 bis 12.30 Uhr. Die Anzahl der Besucher, die sich gleichzeitig in der Tourist Information aufhalten dürfen, ist auf Zwei begrenzt. Auch ist eine Mund-Nasen-Bedeckung in Form einer Maske oder eines geeigneten Tuches zu tragen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind außerdem von Montag bis Freitag per E-Mail oder telefonisch von 9 bis 17 Uhr zu erreichen. E-Mail: touristinformation@kaiserslautern.de, Telefon: 0631 365-2316.