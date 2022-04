Die aktuelle Krisensituation macht sich auch bei der Tafel bemerkbar. In den vergangenen Wochen ist die Nachfrage stark gestiegen. Gleichzeitig sei ein leichter Abwärtstrend bei den Lieferungen der Supermärkte zu verzeichnen.

„Die Lieferungen der Discounter sind nicht mehr so kalkulierbar. Wir haben nicht mehr dieselbe Sicherheit wie früher darüber, was wir wann und in welchen Mengen zur Verfügung gestellt bekommen. Insgesamt gibt es auf jeden Fall einen leichten Abwärtstrend“, berichtet Peter Lenk, Vorsitzender der Kaiserslauterer Tafel. Ein Versorgungsengpass drohe aber nicht, da die Tafel kein Grundversorger sei, sondern den Menschen etwas dazu gebe. „Die aktuelle Situation hat aber alles unvorhersehbarer und schlechter planbar gemacht“, so Lenk.

Bedarf ist gestiegen

Seit gut zwei Wochen sei festzustellen, dass mehr Menschen an den Ausgabetagen erscheinen. Auf einmal seien es bis zu 100 Personen an einem Tag gewesen. Der Krieg in der Ukraine und steigende Lebenshaltungskosten machen sich durch eine rasant wachsende Zahl bedürftiger Personen bemerkbar. „Vor einer Woche konnten wir zehn Leuten sogar nur noch eine Kleinigkeit geben, weil wir der Nachfrage nicht gewachsen waren“, sagt Lenk.

Unter den Menschen, die nun vermehrt zur Tafel kommen, seien einige Geflüchtete aus der Ukraine. „Vor drei Wochen haben wir noch gesagt, dass die Geflüchteten jede Woche zur Ausgabe kommen können. Normalerweise ist das nur alle zwei Wochen möglich. Wir mussten das jetzt aber aufheben, weil wir es anders nicht schaffen“, beschreibt Lenk das Dilemma. Auf einmal seien es pro Ausgabetag bis zu 100 Personen gewesen. „Bei 100 Personen ist unsere Kapazitätsgrenze, was die Lieferungen und auch die ehrenamtlichen Helfer betrifft, erreicht. “

Helfende Hände willkommen

Seit Beginn der Coronapandemie packen die Helfer fertige Tüten mit Lebensmitteln, die dann durch das Fenster der Ausgabestelle in der Wollstraße 1 gereicht werden. Das solle in der nächsten Zeit auch so beibehalten werden. „Das Durchschnittsalter der Helfer liegt bei 65 bis 75. Wir wollen daher das Risiko einer Ansteckung weiter so gering wie möglich halten“, meint Lenk. Die fertig gepackten Tüten hätten aber auch den Nachteil, dass man nicht so leicht auf individuelle Bedürfnisse der Menschen wie Allergien oder ähnliches eingehen könne.

Die Tafel freue sich immer über neue helfende Hände. Bei Interesse könne man sich an den stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Opitz wenden. Die Kontaktdaten sind unter www.kaiserslauterer-tafel.de/kontakt zu finden.

Die Ausgabetage sind jeden Dienstag und Freitag zwischen 15 und 16 Uhr sowie donnerstags in der ersten und dritten Woche des Monats.