Zu sagen, dass ihr die Fechtbahn in Paris nicht liegt, wäre noch untertrieben. Diesmal verlief der Weltcup dort für Fainne Howard sogar schmerzhaft.

Fainne Howard hat in Paris beim Weltcup im U14-Damenflorett statt Medaillen einen blutigen Handschuh geerntet. Paris ist und bleibt somit keine gute Fechtbahn für die Sportlerin der TSG Kaiserslautern.

Denn schon in den vergangenen Jahren lief es für Fainne Howard, die junge TSG-Fechterin, in Paris alles andere als rund. Diesmal war es sogar schmerzhaft. Dabei war sie ins Weltcup-Turnier mit 133 Fechterinnen aus aller Welt super stark eingestiegen. Sie sicherte sich klare Siege mit 5:2 gegen die Niederländerin Bottino und gegen die US-Amerikanerin Wang sogar mit 5:0. Gegen die Linkshänderin Gatz aus Polen verlor sie zwar ganz knapp mit 4:5, war damit aber eine Runde weiter. Dann nahm allerdings das Drama seinen Lauf. Im Gefecht gegen die Britin White stieß die Gegnerin beim Stand von 3:3 mit einem ziemlich unkontrollierten Angriff die Florettspitze durch den Fechthandschuh Fainne Howards ins Nagelbett des Ringfingers. Der Nagel verabschiedete sich, der Handschuh lief mit Blut voll. Die Turnierärztin untersuchte und verarztete die TSG-Fechterin – und nahm sie aus dem Turnier.

Auch Weltcup in England nun gestrichen

„Ein Foul ist das im Fechten nicht, eher Pech, das zudem äußerst selten vorkommt“, ordnete TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering das Geschehen ein. Für Fainne Howard kam zum pochenden Finger noch die Enttäuschung hinzu. Sie hatte so stark begonnen und war optimal vorbereitet. Und dann wollte sie kommendes Wochenende beim Weltcup in England dabei sein. Das wird nun nichts: Zurück in Kaiserslautern wurde der Finger der jungen TSG-Fechterin genäht, und es wurden zusätzlich noch zwei Wochen Sportverbot angeordnet.

In Paris waren noch zwei weitere TSGler dabei. Maximilian Hoppe erreichte in der U14 zwar Runde zwei, bekam dann allerdings seine Grenzen aufgezeigt, nichts ging mehr. In TSG-Fecht-Obmann Gorkem Bekbulat, ehemaliger Florett-Fechter der türkischen Nationalmannschaft und aktuell Student an der Uni Kaiserslautern, stand sogar ein TSGler in Paris im Weltcup-Finale. Der internationale Top-Referee war bis in die Finalrunden gefordert.